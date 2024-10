Le ultime ore di Sinwar, dal 7 ottobre nascosto nei tunnel con tv e viveri a Khan Younis fino all’uccisione: le tappe di 376 giorni di fuga (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha tentato un’ultima fuga verso nord, ma il raid delle Israel Defense Forces non gliene ha dato il tempo. Non è riuscito l’ultimo colpo di scena a Yahya Sinwar, leader di Hamas ucciso ieri a Rafah dall’esercito di Tel Aviv. L’uomo che ha architettato gli attentati del 7 ottobre, ricostruisce un dettagliato report dell’Idf, aveva provato a lasciare il sud della Striscia di Gaza e a raggiungere l’area umanitaria di Al Mawasi. Erano mesi che l’uomo più braccato dell’intero Medio Oriente provava a lasciarsi alle spalle la città martoriata, ma l’accerchiamento del quartiere di Tel Sultan glielo aveva impedito e aveva portato alla morte della maggior parte dei miliziani che aveva attorno. Ilfattoquotidiano.it - Le ultime ore di Sinwar, dal 7 ottobre nascosto nei tunnel con tv e viveri a Khan Younis fino all’uccisione: le tappe di 376 giorni di fuga Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha tentato un’ultimaverso nord, ma il raid delle Israel Defense Forces non gliene ha dato il tempo. Non è riuscito l’ultimo colpo di scena a Yahya, leader di Hamas ucciso ieri a Rafah dall’esercito di Tel Aviv. L’uomo che ha architettato gli attentati del 7, ricostruisce un dettagliato report dell’Idf, aveva provato a lasciare il sud della Striscia di Gaza e a raggiungere l’area umanitaria di Al Mawasi. Erano mesi che l’uomo più braccato dell’intero Medio Oriente provava a lasciarsi alle spalle la città martoriata, ma l’accerchiamento del quartiere di Tel Sultan glielo aveva impedito e aveva portato alla morte della maggior parte dei miliziani che aveva attorno.

