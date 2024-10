Amica.it - Le frasi più belle sulla bellezza: aforismi e citazioni sul mistero più ineffabile

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dellazza femminile hanno scritto filosofi, poeti, scrittori, registi e drammaturghi, senza riuscire a definirla. Perché lazza è misteriosa ed è vano tentare di inquadrarla. Leggere i suggestividi autori come Oscar Wilde o Platone, Dostoevskij o Nietzsche, ma anche di donne affascinanti o stiliste, come Audrey Hepburn e Coco Chanel, può aiutarci a comprendere come lazza esteriore spesso sia complementare di quella interiore. Lazza è negli occhi di chi guarda, si dice (spesso senza sapere di citare un filosofo: scoprite più sotto di chi si tratta). Lazza si può sprigionare in un sorriso. In un’immagine, un pensiero, in un luogo magico, come Venezia.