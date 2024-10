Lavoro, al Ministero il ComoLake Awards 2024 per la piattaforma Siisl (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con Inps, si è aggiudicato il 'ComoLake Awards 2024', premio che viene assegnato ad aziende, istituzioni, startup e personalità attive nei campi di applicazione della trasformazione digitale che abbiano elaborato servizi e progressi tecnologici volti a rispondere alle richieste del mercato in un Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ildele delle Politiche Sociali, in collaborazione con Inps, si è aggiudicato il '', premio che viene assegnato ad aziende, istituzioni, startup e personalità attive nei campi di applicazione della trasformazione digitale che abbiano elaborato servizi e progressi tecnologici volti a rispondere alle richieste del mercato in un

Il ministero del Lavoro e Inps vincono il ComoLake Awards 2024 grazie all’innovativo Siisl - Il Siisl rappresenta un passo avanti significativo per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, utilizzando strumenti tecnologici all’avanguardia. Questo sistema è progettato per semplificare l’accesso ai servizi di ricerca di lavoro e per promuovere la formazione continua. Il sistema Siisl: un’innovazione per il mercato del lavoro Il Sistema Informativo per l’inclusione sociale e ... (Gaeta.it)

