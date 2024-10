Lavori sugli impianti idrici e fognari in città: dal 21 ottobre limitazioni al traffico nei tratti fra le vie Nicolai e Cairoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune di Bari ha disposto tre ordinanze per sancire alcune limitazioni temporanee al traffico e alla viabilità, valide da lunedì 21 ottobre a venerdì 25 ottobre, su alcuni tratti di via Nicolai e su un tratto di via Cairoli. La motivazione dei provvedimenti risiede nella necessità di svolgere Baritoday.it - Lavori sugli impianti idrici e fognari in città: dal 21 ottobre limitazioni al traffico nei tratti fra le vie Nicolai e Cairoli Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune di Bari ha disposto tre ordinanze per sancire alcunetemporanee ale alla viabilità, valide da lunedì 21a venerdì 25, su alcunidi viae su un tratto di via. La motivazione dei provvedimenti risiede nella necessità di svolgere

