Lanotiziagiornale.it - “La tassa sui bitcoin è inefficace, può danneggiare imprese e investimenti”: parla Casarella

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Con la manovra, il governo ha annunciato l’innalzamento al 42% dellasulle plusvalenze dei. Francesco, fondatore di Colazione a Wall Street, cosa vuol dire e cos’è questa?“Significa che per i guadagni superiori ai 2.000 Euro, a partire dal 2025, lazione salirà dal 26% (aliquota oggi in vigore) al 42%. A detta del Governo, nasce come una delle tante modalità di “finanziamento” per reperire capitali utili alla nuova manovra finanziaria da circa 30 miliardi approvata nell’ultimo Consiglio dei ministri”. Questazione sulle criptovalute è un unicum nel mondo o anche in altri Paesi si applicano misure come questa? “Oggi l’aliquota media in Europa è intorno al 15-16%, quindi ciò porterebbe l’Italia ad essere il Paese europeo maggiormente penalizzante su questa tematica, e certamente tra i primi posti anche a livello globale”.