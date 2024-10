La solidarietà, un valore da insegnare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Martedì, nel pomeriggio, i tavolini di Piazza Galvani sono gremiti e c’è un gran via vai verso il Pavaglione. Attraverso la piazza ma inciampo nei lastroni sconnessi del selciato e cado a terra, rimanendo lunga distesa. Chi era davanti e dietro di me continua il suo percorso come se niente fosse, senza volgere uno sguardo e nessuno, tra coloro che siedono ai tavolini, si premura di offrire soccorso. Mi rialzo con il pantalone strappato e qualche escoriazione e mi guardo intorno domandandomi dove sia finito quel sentimento di fratellanza, di aiuto morale e materiale, che dovrebbe essere un caposaldo della convivenza sociale. Monica Cappelletti Risponde Beppe Boni Nel mondo, tra le tante celebrazioni, esiste anche la Giornata della solidarietà. Il che non significa che la solidarietà esista sempre. Ilrestodelcarlino.it - La solidarietà, un valore da insegnare Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Martedì, nel pomeriggio, i tavolini di Piazza Galvani sono gremiti e c’è un gran via vai verso il Pavaglione. Attraverso la piazza ma inciampo nei lastroni sconnessi del selciato e cado a terra, rimanendo lunga distesa. Chi era davanti e dietro di me continua il suo percorso come se niente fosse, senza volgere uno sguardo e nessuno, tra coloro che siedono ai tavolini, si premura di offrire soccorso. Mi rialzo con il pantalone strappato e qualche escoriazione e mi guardo intorno domandandomi dove sia finito quel sentimento di fratellanza, di aiuto morale e materiale, che dovrebbe essere un caposaldo della convivenza sociale. Monica Cappelletti Risponde Beppe Boni Nel mondo, tra le tante celebrazioni, esiste anche la Giornata della. Il che non significa che laesista sempre.

