La mostra di Eni al MAXXI per sensibilizzare sul clean cooking in Africa

Ogni anno circa 3,7 milioni di persone in Africa muoiono a causa dell'inquinamento domestico da cottura tradizionale, spesso realizzata con combustibili come legna, carbone o kerosene, emettendo grandi quantità di fumi tossici che causano gravi problemi di salute. Per questo nelle aree meno avvantaggiato del mondo è necessario implementare il clean cooking: l'uso di combustibili puliti e tecnologie di cottura efficienti che riducono le emissioni di inquinanti nocivi, migliorano la qualità dell'aria e proteggono l'ambiente. Un impegno ben chiaro per Eni che all'interno dei progetti concreti verso la neutralità carbonica entro il 2050, mira a distribuire fornelli da cucina migliorati, certificati secondo gli standard della clean cooking Alliance, a oltre dieci milioni di persone in Africa sub-sahariana entro il 2027, con l'obiettivo di raddoppiare il numero entro il 2030.

La mostra di Eni al MAXXI per sensibilizzare sul tema cruciale del clean cooking in Africa - Questo progetto si propone di fornire soluzioni sostenibili e sicure per la cottura alle comunità locali, contribuendo al miglioramento delle condizioni di vita e alla riduzione delle emissioni nocive. I nuovi fornelli, grazie alla loro maggiore efficienza, riducono l’uso di biomassa legnosa e permettono a Eni di ottenere crediti di carbonio, utili per compensare le emissioni residue della ... (Linkiesta.it)

L’impegno di Eni per il clean cooking in Africa. La mostra FE&L Food Energy & Life - Il programma prevede la valorizzazione di piccole e medie imprese locali individuate e già presenti nelle due città che verranno aiutate a raggiungere velocemente il livello qualitativo e quantitativo necessario. 000. 000 fornelli. Inoltre, a partire dal prossimo anno, il programma si propone di avviare il passaggio da “improved cookstove” a soluzioni “avanzate” (advanced cookstove), a induzione ... (Formiche.net)