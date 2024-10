“La mia carriera in Romagna”, le esperienze lavorative raccontate a studenti e laureandi (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Associazione Almae Matris Alumni dell’Università di Bologna propone incontri in ognuno dei propri Campus denominati “La mia carriera in Romagna”, quale momento di dialogo, durante il quale alcuni Alumni dell’Ateneo, che hanno intrapreso un proprio percorso professionale in Romagna presenteranno Cesenatoday.it - “La mia carriera in Romagna”, le esperienze lavorative raccontate a studenti e laureandi Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Associazione Almae Matris Alumni dell’Università di Bologna propone incontri in ognuno dei propri Campus denominati “La miain”, quale momento di dialogo, durante il quale alcuni Alumni dell’Ateneo, che hanno intrapreso un proprio percorso professionale inpresenteranno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La mia carriera in Romagna" : gli alumni del Campus incontrano studenti e laureandi - L’Associazione Almae Matris Alumni dell’Università di Bologna propone incontri in ognuno dei propri Campus denominati “La mia Carriera in Romagna”, quale momento di dialogo, durante il quale alcuni Alumni dell’Ateneo, che hanno intrapreso un proprio percorso professionale in Romagna presenteranno. (Forlitoday.it)