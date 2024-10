La Lombardia propone un patentino per alcune razze di cani (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Lombardia prova a mettere delle regole per chi accompagna o possiede un cane che per la sua struttura fisica o le sue caratteristiche caratteriali potrebbe rivelarsi, in alcune situazioni, problematico. Sarebbero 26 le razze inserite nella lista dei cani da patentino ma, spiegano, non si Quicomo.it - La Lombardia propone un patentino per alcune razze di cani Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laprova a mettere delle regole per chi accompagna o possiede un cane che per la sua struttura fisica o le sue caratteristiche caratteriali potrebbe rivelarsi, insituazioni, problematico. Sarebbero 26 leinserite nella lista deidama, spiegano, non si

La Lombardia propone un patentino per avere alcune razze di cane : le regole in discussione per Pitbull e Rottweiler - Il motivo alla base di questa iniziativa è la crescente frequenza di aggressioni gravi, a volte letali, da parte di certi cani domestici. Il governo nazionale, intanto, sembra essere sulla stessa linea: il capogruppo dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, ha rivelato che il Ministero della Salute sta già lavorando su un decreto legislativo che include molte delle misure presenti nel ... (Open.online)

