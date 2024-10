La Corrida di Amadeus si risposta al mercoledì

La Corrida di Amadeus si (ri)sposta al mercoledì (Di venerdì 18 ottobre 2024) Che ci fosse un ballottaggio tra le serate ve lo diciamo da questa estate. Dopo l’annuncio ufficiale di Amadeus a Che Tempo Che Fa, ribadito a RTL 102.5 ad inizio settimana, era lecito ipotizzare che lunedì 4 novembre fosse la data di inizio certa de La Corrida. E, invece, così non sarà: i dilettanti allo sbaraglio faranno il loro esordio sul Nove di mercoledì, a partire dal 6 novembre. Inizialmente, peraltro, il ritorno del talent ante litteram era stato programmato sempre al mercoledì ma dal 30 ottobre. Al lunedì, La Corrida, tra le altre cose, avrebbe sfidato GialappaShow su Tv8, che riparte il 21 ottobre forte di edizioni passate di successo e di un debutto arricchito dalla presenza di Laura Pausini come conduttrice al fianco del Mago Forest. Davidemaggio.it - La Corrida di Amadeus si (ri)sposta al mercoledì Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Che ci fosse un ballottaggio tra le serate ve lo diciamo da questa estate. Dopo l’annuncio ufficiale dia Che Tempo Che Fa, ribadito a RTL 102.5 ad inizio settimana, era lecito ipotizzare che lunedì 4 novembre fosse la data di inizio certa de La. E, invece, così non sarà: i dilettanti allo sbaraglio faranno il loro esordio sul Nove di, a partire dal 6 novembre. Inizialmente, peraltro, il ritorno del talent ante litteram era stato programmato sempre alma dal 30 ottobre. Al lunedì, La, tra le altre cose, avrebbe sfidato GialappaShow su Tv8, che riparte il 21 ottobre forte di edizioni passate di successo e di un debutto arricchito dalla presenza di Laura Pausini come conduttrice al fianco del Mago Forest.

