La Bce taglia il costo del denaro: "Crescita più debole del previsto" (Di venerdì 18 ottobre 2024) E arriva anche il terzo taglio consecutivo del costo del denaro. Complice i dati dell’inflazione, che ormai sono in netto calo e le notizie che arrivano dal fronte dell’economia, con un rallentamento della Crescita. Anche se, spiega la presidente della Bce, Chrstine Lagarde, non si può parlare di recessione. Ma al di là dei termini conta la decisione, presa ieri dall’istituto di Francoforte, di ridurre ancora i tassi di interesse, portando quello di riferimento al 3,25%, quello di rifinanziamento al 3,40% e quello sulla deposit facility al 3,65%. La decisione di un taglio di 25 punti base è stata presa all’unanimità sebbene preceduta da un’ampia discussione. Quotidiano.net - La Bce taglia il costo del denaro: "Crescita più debole del previsto" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) E arriva anche il terzo taglio consecutivo deldel. Complice i dati dell’inflazione, che ormai sono in netto calo e le notizie che arrivano dal fronte dell’economia, con un rallentamento della. Anche se, spiega la presidente della Bce, Chrstine Lagarde, non si può parlare di recessione. Ma al di là dei termini conta la decisione, presa ieri dall’istituto di Francoforte, di ridurre ancora i tassi di interesse, portando quello di riferimento al 3,25%, quello di rifinanziamento al 3,40% e quello sulla deposit facility al 3,65%. La decisione di un taglio di 25 punti base è stata presa all’unanimità sebbene preceduta da un’ampia discussione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tajani sprona la Bce : “Lagarde deve ridurre i tassi - serve più coraggio - per crescere diminuire il costo del denaro” - . Il vicepremier ad un evento a San Paolo, nel corso della sua missione in America Latina ha aggiunto: "C'è un problema che riguarda i tassi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani in questi giorni in missione in Argentina e Brasile sprona la Bce, e chiede alla "signora Lagarde di abbassare i tassi". (Ilgiornaleditalia.it)

La Federal Reserve fa il primo taglio dei tassi dal 2020 : cala il costo del denaro - Tuttavia, la Fed resta pronta a intervenire ulteriormente, se necessario, monitorando attentamente i dati economici futuri. . Nonostante le incertezze geopolitiche, come la guerra in Ucraina, le tensioni in Medio Oriente e i rapporti commerciali con la Cina, la Federal Reserve ha giudicato che fosse il momento giusto per questa prima riduzione, anche in vista delle elezioni presidenziali del ... (Thesocialpost.it)

Italia contro la Bce - Tajani : “Il costo del denaro è eccessivo” - I ministri Antonio Tajani e Adolfo Urso hanno criticato duramente la Bce, sostenendo che la misura arriva troppo tardi e con un impatto minimo. Ciò che manca, secondo loro, è un piano chiaro per ulteriori riduzioni e una politica monetaria più audace, volta a sostenere la crescita economica. . Il governo italiano si trova in aperto contrasto con la Banca Centrale Europea (Bce) e la sua ... (Thesocialpost.it)