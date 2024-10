Juniores, Allievi e Giovanissimi regionali Elite. La Sestese festeggia. Scandicci solo in testa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel campionato Juniores regionali Elite la Sestese continua la marcia da capolista e batte 2-1 Pontassieve. Alle sue spalle, tre punti dietro, c’è il Maliseti Seano che vincendo 2-1 sul Forte dei Marmi ha superato Fucecchio e Lastrigiana. I bianconeri del Fucecchio hanno perso 1-0 in casa dal Bibbiena, mentre la Lastrigiana non è andata oltre l’1-1 nel posticipo contro la Lampo. Nell’altro posticipo invece il Fratres Perignano ha travolto 4-1 il Firenze Ovest, agganciando così Lastrigiana e Sporting Cecina, quest’ultima vittoriosa 3-1 sull’Arezzo Academy. Bella partita nel super derby tra Affrico e Floriagafir vinta 3-2 dai padroni di casa; il San Giuliano ha espugnato per 2-1 il campo dell’Atletico Piombino. Negli Allievi regionali Elite lo Scandicci è da solo in testa. Nel weekend la squadra di Bernocchi ha battuto 4-0 la Floria e dimostrando la propria forza. Sport.quotidiano.net - Juniores, Allievi e Giovanissimi regionali Elite. La Sestese festeggia. Scandicci solo in testa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel campionatolacontinua la marcia da capolista e batte 2-1 Pontassieve. Alle sue spalle, tre punti dietro, c’è il Maliseti Seano che vincendo 2-1 sul Forte dei Marmi ha superato Fucecchio e Lastrigiana. I bianconeri del Fucecchio hanno perso 1-0 in casa dal Bibbiena, mentre la Lastrigiana non è andata oltre l’1-1 nel posticipo contro la Lampo. Nell’altro posticipo invece il Fratres Perignano ha travolto 4-1 il Firenze Ovest, agganciando così Lastrigiana e Sporting Cecina, quest’ultima vittoriosa 3-1 sull’Arezzo Academy. Bella partita nel super derby tra Affrico e Floriagafir vinta 3-2 dai padroni di casa; il San Giuliano ha espugnato per 2-1 il campo dell’Atletico Piombino. Negliloè dain. Nel weekend la squadra di Bernocchi ha battuto 4-0 la Floria e dimostrando la propria forza.

