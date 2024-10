Lapresse.it - Istat: Galli, più severità contro lavoro nero aiuterebbe sviluppo imprese sane

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – “Dovremmo essere più severi con l’economia sommersa e ile avere anche il coraggio di mettere in crisi piccole e microche sopravvivono perché c’è ile non pagano tasse e contributi. Dovremmo avere il coraggio di dire che questenon hanno più ragione di esistere, c’è una tolleranza eccessiva nei confronti della microimpresa anche quando questa assume lavoratori in, il che non è tollerabile. Una maggiorea far sviluppare le”. Lo dice a LaPresse Giampaolo, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, commentando i dati diffusi dall’sull’economia non osservata nel 2022. “Dal 2019 al 2022 sono stati fatti dei progressi nella riduzione del” ma non “siamo ancora a livelli che non sono accettabili”, osserva