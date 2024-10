Israele ha compiuto 150 raid in un giorno tra Gaza e Libano (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha affermato di aver effettuato in un solo giorno, ieri, circa 150 attacchi su siti nella Striscia di Gaza e in Libano. Colpiti depositi di munizioni, siti di lancio di razzi e postazioni di cecchini e di osservazione. Combattimenti sono in corso nel campo profughi di Today.it - Israele ha compiuto 150 raid in un giorno tra Gaza e Libano Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'esercito israeliano ha affermato di aver effettuato in un solo, ieri, circa 150 attacchi su siti nella Striscia die in. Colpiti depositi di munizioni, siti di lancio di razzi e postazioni di cecchini e di osservazione. Combattimenti sono in corso nel campo profughi di

