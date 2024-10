Liberoquotidiano.it - "Io gay? Ecco tutta la verità": Casa a Prima Vista, la confessione di Gianluca Torre

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Se sono? Molti me lo chiedono, laè che ho una fidanzata": a parlare è, uno dei tre agenti immobiliari di, il programma in onda su RealTime. Interto dal settimanale Gente,ha poi aggiunto: "La mia compagna è molto privata, non mi va di parlarne. Dirò soltanto che ha vissuto molto all'estero, fa la manager. Ora è tornata in Italia". Anche se non viene specificato se i due vivano insieme, queste parole lasciano pensare comunque a una storia che va avanti da un po'. Quella della riservatezza, tra l'altro, sembra essere uno dei punti in comune trae la sua fidanzata.