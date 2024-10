Incubo alluvione: sabato 19 ottobre stop ai treni tra Faenza e Marradi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Faenza (Ravenna), 18 ottobre 2024. A seguito dell'allerta meteo diramata per quell'area, domani (sabato 19) la circolazione ferroviaria fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, sarà sospesa. La riattivazione del servizio è prevista ad allerta meteo rientrata e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato). Previste corse con bus tra Marradi e Faenza con possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e sulle pagine Infomobilità di trenitalia. Ilrestodelcarlino.it - Incubo alluvione: sabato 19 ottobre stop ai treni tra Faenza e Marradi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(Ravenna), 182024. A seguito dell'allerta meteo diramata per quell'area, domani (19) la circolazione ferroviaria fra, sulla linea Faentina, sarà sospesa. La riattivazione del servizio è prevista ad allerta meteo rientrata e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato). Previste corse con bus tracon possibile aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. Aggiornamenti nella sezione Infomobilità di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e sulle pagine Infomobilità ditalia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole riaperte anche a Faenza sabato - A Faenza sabato, come a Ravenna, riaprono le scuole di ogni ordine e grado, i centri di formazione professionale, le sedi universitarie, gli istituti culturali e i centri di aggregazione giovanili. Si riprenderà, quindi, la regolare attività con aperti anche gli impianti sportivi comunali. (Ravennatoday.it)

Eccellenza. Faenza - sabato test in famiglia. Santarelli volto nuovo dello staff - Dopo il primo test e la sconfitta contro il Progresso di serie D, affrontato dopo soli tre giorni di allenamenti, ma utile a aumentare ritmo e intensità, e dopo il galoppo con l’Edelweiss Forlì di Promozione vinto 3-2, sabato è in programma un test in famiglia con la Virtus Faenza di Prima categoria. (Sport.quotidiano.net)