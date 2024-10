Incidente sul lavoro, operaio morto schiacciato da un bobcat (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cesena, 18 ottobre 2024 – Un uomo ha perso la vita questa mattina in seguito a un Incidente sul lavoro che si è verificato intorno alle 12.30 a Borello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti parrebbe che la vittima, di origine albanese, sia stata schiacciata da un bobcat durante una manovra. Nello specifico, un gruppo di operai era intervenuto in via Cimitero di Borello per rimuovere dei mezzi da lavoro precedentemente utilizzati all’interno di un cantiere in fase di rimozione. Tra questi c’era in effetti anche il bobcat, parcheggiato nelle vicinanze di un sottopasso dell’E45. Dopo aver collocato le apposite rampe di collegamento tra il terreno e il cassone di un furgone adibito al trasporto dell’attrezzatura da lavoro, la vittima di sarebbe messa alla guida del bobcat affrontando la salita. Ilrestodelcarlino.it - Incidente sul lavoro, operaio morto schiacciato da un bobcat Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Cesena, 18 ottobre 2024 – Un uomo ha perso la vita questa mattina in seguito a unsulche si è verificato intorno alle 12.30 a Borello. Secondo una prima ricostruzione dei fatti parrebbe che la vittima, di origine albanese, sia stata schiacciata da undurante una manovra. Nello specifico, un gruppo di operai era intervenuto in via Cimitero di Borello per rimuovere dei mezzi daprecedentemente utilizzati all’interno di un cantiere in fase di rimozione. Tra questi c’era in effetti anche il, parcheggiato nelle vicinanze di un sottopasso dell’E45. Dopo aver collocato le apposite rampe di collegamento tra il terreno e il cassone di un furgone adibito al trasporto dell’attrezzatura da, la vittima di sarebbe messa alla guida delaffrontando la salita.

