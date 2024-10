In una mostra al Maxxi di Roma l’impegno di Eni nel clean cooking (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma (ITALPRESS) – Eni racconta il proprio impegno nel clean cooking attraverso la mostra “FE&L Food Energy & Life”, in calendario fino al 30 ottobre al Corner Maxxi di Roma. Attraverso le fotografie di Gabriele Galimberti e proiezioni video immersive che ritraggono le prime tappe in Mozambico e Angola, la mostra offre una testimonianza della ricerca svolta da Eni sulle tradizioni culinarie, gli aspetti nutrizionali e i benefici legati all’adozione dei fornelli da cucina migliorati distribuiti alle comunità locali nell’ambito del programma “Eni for clean cooking”. spf/fsc/gtr/sat Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - In una mostra al Maxxi di Roma l’impegno di Eni nel clean cooking Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Eni racconta il proprio impegno nelattraverso la“FE&L Food Energy & Life”, in calendario fino al 30 ottobre al Cornerdi. Attraverso le fotografie di Gabriele Galimberti e proiezioni video immersive che ritraggono le prime tappe in Mozambico e Angola, laoffre una testimonianza della ricerca svolta da Eni sulle tradizioni culinarie, gli aspetti nutrizionali e i benefici legati all’adozione dei fornelli da cucina migliorati distribuiti alle comunità locali nell’ambito del programma “Eni for”. spf/fsc/gtr/sat Unlimited News - Notizie dal mondo

Eni promuove il clean cooking con la mostra “FE&L Food Energy & Life” al MAXXI di Roma - Attraverso il programma “Eni for Clean Cooking“, l’azienda ha avviato una serie di iniziative volte a potenziare il ruolo delle donne e a migliorare la loro partecipazione nelle decisioni riguardanti l’uso dell’energia. Il futuro del clean cooking in Africa sub-sahariana dipende non solo dalla disponibilità di tecnologie più pulite, ma anche dalla capacità delle comunità di adottarle e ... (Gaeta.it)