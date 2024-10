Il pontino Vincenzo ero per caso | ha salvato un bimbo di sei mesi che rischiava di soffocare dopo un drammatico incidente stradale

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un gesto eroico in una notte buia hala vita di un neonato. Era il 31 agosto scorso, sulla provinciale per Sant’Anastasia, quandoTrimarco ha usato una semplice torcia da giardino per fare luce su una scena drammatica. Unautomobilistico ha portato via la vita della giovane madre di undi sei, mentre il piccolo è stato miracolosamenteda, il quale abita nei pressi del luogo dell’. Una Torcia da Giardino Come Faro di Speranza “Stavo seduto sul divano quando ho sentito un boato,” racconta Trimarco. Senza pensarci due volte, è uscito con la torcia da giardino per vedere cosa fosse successo. Il buio era assoluto e nessuno aveva ancora acceso i fari delle auto per illuminare la scena.