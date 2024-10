Ilfoglio.it - Il buon governo e le tasse. Michele Serra vs Helvétius

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Leggo e amoda che ho memoria, quindi ieri quasi venivo convinto dalla sua argomentazione a margine della manovra: se uno si dice contrario alle, vuol dire che è contrario agli altri. Senza, è il sottinteso, non ci saremmo noi insegnanti, non ci sarebbero ospedali, non ci sarebbe il Parlamento, non ci sarebbe insomma la sfera del pubblico. Immaginate però di vivere in uno Stato ideale dalle casse talmente traboccanti (che so, per la vendita di una materia prima, oppure dotato del patrimonio infinito di un sovrano da favola) che garantisca tutti questi servizi gratuitamente; in quel caso, essere contrari allesignificherebbe essere contrario agli altri? Certamente no, poiché la sfera pubblica verrebbe preservata indenne e le eventualisarebbero ricondotte a sopruso medievale, atto di vassallaggio per umiliarsi dinanzi a un potere superiore.