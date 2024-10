Il bambino Vitruviano in viaggio: Torre del Greco ospita la staffetta dei diritti dell’infanzia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di grande rilevanza per i diritti dell’infanzia si è svolto a Torre del Greco, dove per tre giorni è stato presente il “bambino Vitruviano”, simbolo dell’ottava edizione della staffetta Luigi Bellocchio. Questa iniziativa, dedicata a bambini e ragazzi, attraverserà ventuno città della Campania e si concluderà il 20 novembre in occasione del 35esimo anniversario della convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’immagine che rappresenta la figura del bambino come cittadino attivo ha attratto l’attenzione di molte scuole e istituzioni locali. L’arrivo del bambino Vitruviano a Torre del Greco Il simbolo di questa importante iniziativa è stato ricevuto dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha accolto il testimone dal sindaco di Massa di Somma, Gioacchino Madonna. Gaeta.it - Il bambino Vitruviano in viaggio: Torre del Greco ospita la staffetta dei diritti dell’infanzia Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di grande rilevanza per isi è svolto adel, dove per tre giorni è stato presente il “”, simbolo dell’ottava edizione dellaLuigi Bellocchio. Questa iniziativa, dedicata a bambini e ragazzi, attraverserà ventuno città della Campania e si concluderà il 20 novembre in occasione del 35esimo anniversario della convenzione suie dell’adolescenza. L’immagine che rappresenta la figura delcome cittadino attivo ha attratto l’attenzione di molte scuole e istituzioni locali. L’arrivo deldelIl simbolo di questa importante iniziativa è stato ricevuto dal sindaco didel, Luigi Mennella, che ha accolto il testimone dal sindaco di Massa di Somma, Gioacchino Madonna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - crolla una palazzina disabitata a Torre del Greco. VIDEO - Un'ala dell'abitazione, abbandonata da diverso tempo, si è sbriciolata colpendo alcune auto parcheggiate nella zona. . È accaduto in piazzale Fontana, a ridosso del monumento denominato Cento Fontane, un tempo fonte di approvvigionamento idrico per le famiglie della città vesuviana. Una palazzina disabitata di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è crollata questa mattina a causa delle forti ... (Tg24.sky.it)

Crollo di un palazzo storico a Torre del Greco : famiglie disperse e paura in centro - Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Marco Mintillo Facebook WhatsApp Twitter . La situazione ha catturato l’attenzione dei media e delle autorità, che stanno già lavorando per garantire la sicurezza dell’area e supportare i cittadini colpiti. La comunità è unita nella richiesta di risposte chiare e azioni preventive, affinché non si ripetano disastri simili. (Gaeta.it)

Maltempo - a Torre del Greco crolla parte di un palazzo : evacuate sei famiglie - Danni per il maltempo anche a Torre del Greco, dove è crollata parte di un palazzo in centro. In via precauzionale, sei famiglie sono state evacuate.Continua a leggere . (Fanpage.it)