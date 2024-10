Il 20 ottobre ‘Giornata mondiale dell’osteoporosi’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’impegno di Feidos per il progetto ‘Dite no alle ossa fragili’ In occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. L’osteoporosi Sbircialanotizia.it - Il 20 ottobre ‘Giornata mondiale dell’osteoporosi’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’impegno di Feidos per il progetto ‘Dite no alle ossa fragili’ In occasione della Giornatadell’osteoporosi, che si celebra il 20sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. L’osteoporosi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il 20 ottobre ‘Giornata mondiale dell’osteoporosi’ - L’osteoporosi – ricorda una nota – è una patologia che […]. (Adnkronos) – In occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. (Periodicodaily.com)

Il 20 ottobre 'Giornata mondiale dell'osteoporosi' - Sempre a sostegno dei soggetti affetti da osteoporosi, Feidos inaugura anche il legame con un nuovo partner, il gruppo Ffn, Fragility fracture network Italia, la parte italiana di un'organizzazione internazionale, la Ffn che ha come obiettivo quello di creare una rete multidisciplinare di esperti per ottimizzare la gestione e la prevenzione secondaria delle fratture da fragilità. (Liberoquotidiano.it)

Il 16 ottobre è la Giornata mondiale dell'alimentazione - Non da ultimo, è fondamentale ricordare che la possibilità di nutrirsi in modo soddisfacente e sano è inoltre minata in diverse aree da tensioni geopolitiche che si protraggono ormai da anni: si pensi, giusto per fare un esempio, a ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza a causa degli scontri tra Israele e Palestina. (Quotidiano.net)