Grottaminarda, fondi del PNRR in arrivo per la costruzione di una nuova mensa scolastica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune di Grottaminarda risulta beneficiario del finanziamento PNRR di 621.984,48 euro per la costruzione di una nuova mensa scolastica a servizio dell’Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso d’Aquino".Il progetto è stato presentato ed ammesso a finanziamento nell’ambito dell'Avviso Pubblico Avellinotoday.it - Grottaminarda, fondi del PNRR in arrivo per la costruzione di una nuova mensa scolastica Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Comune dirisulta beneficiario del finanziamentodi 621.984,48 euro per ladi unaa servizio dell’Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso d’Aquino".Il progetto è stato presentato ed ammesso a finanziamento nell’ambito dell'Avviso Pubblico

