Giorgia Meloni in medio oriente | missione diplomatica tra giordania e libano

La premier italiana ha interrotto la sua partecipazione ai lavori del Consiglio Europeo per recarsi in, con un viaggio che sottolinea l'impegno dell'Italia nella regione., attesa in e successivamente in, si propone di affrontare temi cruciali come la situazione umanitaria a Gaza e la stabilità del confine israelo-libanese. La scelta di visitare queste due nazioni evidenzia la volontà italiana di giocare un ruolo attivo in un contesto complesso e delicato. Il significato della visita in L'incontro con la rappresenta una mossa strategica per l'Italia, che riconosce il paese come un pilastro fondamentale della stabilità-orientale.