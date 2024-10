F1: Gp Usa. Ferrari guidano prime libere, Sainz il più veloce (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle spalle delle due Rosse Verstappen e le McLaren AUSTIN (USA) - Il Ferrarista Carlos Sainz, con il tempo di 1'33"602, ha chiuso in testa le FP1 del GP degli Stati Uniti sul circuito di Austin. Lo spagnolo ha preceduto di soli 21 millesimi il compagno di squadra, Charles Leclerc, e di 2 decimi il Ilgiornaleditalia.it - F1: Gp Usa. Ferrari guidano prime libere, Sainz il più veloce Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alle spalle delle due Rosse Verstappen e le McLaren AUSTIN (USA) - Ilsta Carlos, con il tempo di 1'33"602, ha chiuso in testa le FP1 del GP degli Stati Uniti sul circuito di Austin. Lo spagnolo ha preceduto di soli 21 millesimi il compagno di squadra, Charles Leclerc, e di 2 decimi il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - GP USA 2024 : risultati e classifica prove libere : Sainz e Leclerc svettano ad Austin - 3° Verstappen davanti a Norris - 494 8 Fernando AlonsoAston Martin +0. Per via della presenza della Sprint, sempre quest’oggi e nella notte italiana, ci saranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza della gara del sabato. 617 . 306 6 Lewis HamiltonMercedes +0. 016 15 Lance StrollAston Martin +1. 762 11 Pierre GaslyAlpine +0. (Oasport.it)

F1 - la Ferrari fa sognare ad Austin! Sainz in testa nelle prove libere davanti a Leclerc - Sainz che migliora ulteriormente il suo tempo con carburante da simulazione passo gara in 1’34?717. Più lontani gli altri: Verstappen a due decimi e mezzo, Norris e Piastri rispettivamente a 0?266 e 0?306. Lavori in corso per tutti e attesa all’ultima parte del turno per cominciare a sperimentare la prestazione pura con la gomma soft. (Oasport.it)

Diretta F1 Gp Austin oggi : Sainz e Leclerc volano nelle prove libere. Alle 23.30 qualifiche Sprint live - Austin, 18 ottobre 2024 – Il Mondiale di Formula 1 riparte da Austin. Quarta e quinta le McLaren di Lando Norris (+0"266) e Oscar Piastri (+0"306). Sesta e settima le Mercedes di Lewis Hamilton (+0"361) e George Russell (+0"491). Ottavo il danese Kevin Magnussen (+0"494), nono lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin) a mezzo secondo, decimo il giapponese Yuki Tsunoda (+0"711). (Sport.quotidiano.net)