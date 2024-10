“Eccellenza Italiana”, Pagliara “Onore essere tra premiati” (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso di ricevere questo premio. Ma le persone che lo meritano davvero sono tutti questi italiani che sono venuti qui e hanno reso Onore all’Italia e il compito di un giornalista è raccontarlo. Sono contento di essere tra di loro e sono veramente onorato”. Lo ha detto l’inviato della Rai negli Stati Uniti, Claudio Pagliara, che ha ricevuto il premio “Eccellenza Italiana” a Washington. sat/mrv L'articolo “Eccellenza Italiana”, Pagliara “Onore essere tra premiati” proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso di ricevere questo premio. Ma le persone che lo meritano davvero sono tutti questi italiani che sono venuti qui e hanno resoall’Italia e il compito di un giornalista è raccontarlo. Sono contento ditra di loro e sono veramente onorato”. Lo ha detto l’inviato della Rai negli Stati Uniti, Claudio, che ha ricevuto il premio “” a Washington. sat/mrv L'articolo “”,tra” proviene da Ildenaro.it.

