“E poi il silenzio”, il nuovo podcast di Pablo Trincia è su tutte le piattaforme (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono le 16.49 del 18 gennaio 2017, quando una valanga travolge l’hotel Rigopiano a Farindola, in Abruzzo, radendolo al suolo e uccidendo 29 delle 40 persone che si trovavano al suo interno, intrappolate per ore, tra neve e detriti. Pablo Trincia racconta questo dramma con "E poi il silenzio - Il disastro di Rigopiano", il nuovo podcast originale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media. Otto episodi già disponibili in anteprima dal 28 settembre per tutti i lettori di Sky TG24 Insider, il nuovo spazio editoriale di approfondimento digitale della testata disponibile nell’apposita sezione premium del sito skytg24.it, offerto da Sky Extra per i clienti Sky. Dal 18 ottobre il podcast è disponibile anche sul sito skytg24.it e su tutte le principali piattaforme di streaming. Tg24.sky.it - “E poi il silenzio”, il nuovo podcast di Pablo Trincia è su tutte le piattaforme Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sono le 16.49 del 18 gennaio 2017, quando una valanga travolge l’hotel Rigopiano a Farindola, in Abruzzo, radendolo al suolo e uccidendo 29 delle 40 persone che si trovavano al suo interno, intrappolate per ore, tra neve e detriti.racconta questo dramma con "E poi il- Il disastro di Rigopiano", iloriginale di Sky Italia e Sky TG24 realizzato da Chora Media. Otto episodi già disponibili in anteprima dal 28 settembre per tutti i lettori di Sky TG24 Insider, ilspazio editoriale di approfondimento digitale della testata disponibile nell’apposita sezione premium del sito skytg24.it, offerto da Sky Extra per i clienti Sky. Dal 18 ottobre ilè disponibile anche sul sito skytg24.it e sule principalidi streaming.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rigopiano - Be Content e Pablo Trincia replicano a Pietro Valsecchi : “Nulla è stato sottratto” - Pablo Trincia e la casa di produzione Be Content hanno risposto alle dichiarazioni di Pietro Valsecchi sulla docu-serie e podcast su Rigopiano: "Nulla è stato sottratto. I fatti di cronaca non sono soggetti a diritti di privativa e chiunque è libero di raccontarli".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Pietro Valsecchi contro la serie podcast su Rigopiano di Pablo Trincia : “L’idea era mia - non pubblicatela” - Il produttore ha chiesto a Sky, tramite una diffida legale, di non mandare in onda la docuserie podcast del giornalista: "Mi hanno rubato il progetto. Nessuno dei familiari delle vittime e delle associazioni avrebbero concesso i materiali a Pablo Trincia".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Valsecchi diffida Pablo Trincia e Sky : “Rigopiano? Mi ha sottratto il progetto. Ha incontrato i familiari delle vittime a mia insaputa - tutti credevano lavorasse per me” - L'articolo Valsecchi diffida Pablo Trincia e Sky: “Rigopiano? Mi ha sottratto il progetto. Cosa che ora, evidentemente, non avverrà”, continua il produttore, che accusa il team di aver agito per risparmiare sui costi. Avevo preso un impegno con lo studio Reboa e i familiari delle vittime: devolvere loro tutti i ricavati. (Ilfattoquotidiano.it)