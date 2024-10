Lettera43.it - È nato un comitato per l’abolizione della polizia locale

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un gruppo di agenti ha fondato ilnazionale per, un’associazione nata con lo scopo di ottenere il riconoscimento delle tutele e del trattamento economico delle altre polizie di Stato o, in alternativa, di ritornare ai compiti principalmente amministrativi di una volta. Dalla fine di novembre, hanno annunciato i coordiri delAntonio Musciacchio e Massimo Cozzo, partirà una raccolta firme per un referendum abrogativolegge quadro 65/86 che ha istituito la. I coordiri del: «Si pretende che ci comportiamo come forze militari, senza averne le tutele» «Il movimento nasce dall’esasperazionecategoria, che si trova a lavorare in condizioni inique e insostenibili», hanno specificato i coordiri, «siamo sfruttati e messi da parte, senza tutele e senza il giusto riconoscimento.