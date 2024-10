Corrieretoscano.it - Dramma sfiorato in Garfagnana: coppia intossicata dal monossido di carbonio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) CASTELNUOVOa Castelnuovo, in provincia di Lucca. Una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo, allertata dal 118, è intervenuta intorno alle 00.15 in via Nicola Fabrizi per soccorrere due persone che accusavano segni di malessere. Una volta entrati all’interno dell’ abitazione i vigili del fuoco hanno rilevato un’alta concentrazione didi. I due coniugi presentavano sintomi di intossicazione e la donna era già in stato di incoscienza. Il personale sanitario del 118 ha provveduto a trasportare in ambulanza gli intossicati. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Castelnuovo.