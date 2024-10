Dopo le segnalazioni i Carabinieri notano lo scambio sospetto, un 50enne denunciato per spaccio (Di venerdì 18 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione di Gambettola hanno denunciato un 50enne per il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”.I militari, al termine di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, organizzato a seguito di Cesenatoday.it - Dopo le segnalazioni i Carabinieri notano lo scambio sospetto, un 50enne denunciato per spaccio Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Idella Stazione di Gambettola hannounper il reato di “detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di”.I militari, al termine di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, organizzato a seguito di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Piazza Cavallotti - infastidisce i passanti e insulta pesantemente i carabinieri : 50enne arrestato - I carabinieri si sono portati in piazza Cavallotti dopo la richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini per un uomo che, fuori controllo, si agitava e arrecava disturbo a. Un 50enne livornese è stato arrestato nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre, per resistenza a pubblico ufficiale. (Livornotoday.it)

Fugge all'alt e poi aggredisce i carabinieri : 50enne arrestato ad Archi - Non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri, inseguito e raggiunto, avrebbe poi preso a calci e spintonato i militari. Un 50enne di Tornareccio è finito nei guai per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono a mercoledì 2 ottobre. L'uomo stava transitando per Archi quando è stato... (Chietitoday.it)

Vallo di Lauro - gestione illecita di rifiuti : 50enne denunciato dai Carabinieri - I Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con la locale Stazione, hanno denunciato un imprenditore, ritenuto responsabile di “Gestione illecita di rifiuti”. Nello specifico, i militari dell’Arma hanno accertato che lo stesso deteneva in un fondo di sua proprietà... (Avellinotoday.it)