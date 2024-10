Dolci d’Italia 2024 | torna la manifestazione

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella sede di Confcommercio di Roma presentato in anteprima il Festival nazionale deichenel cuore dell’Umbria dall’1 al 3 novembre. Sono intervenuti il presidente e vicepresidente di Epta, rispettivamente Aldo Amoni e Tommaso Barbanera e l’assessore Giovanni Maria Angelini Paroli. Il centro storico di Spoletoad essere il palcoscenico di uno degli eventi più attesi dagli amanti della pasticceria:, lapromossa da Epta Confcommercio Umbria che da anni trasforma la città in un paradiso per i golosi, tra tradizione, ricerca e momenti di sano intrattenimento.