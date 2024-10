Lanazione.it - “Dio ne guardi dai bisogni”, si presenta il libro di Ricci e Zucconi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La famiglia Medici, le carestie e gli intrighi politici nella Toscana del Rinascimento fanno da sfondo alla vita di Giuliano di Lorenzo Ceci, protagonista del“Dio nedai” scritto da Paoloe Daniele. Il romanzo storico, edito da Stamperia Benedetti, sarÃto domani alle 16 in un convegno organizzato dall’Historica Lucense alla Casermetta San Martino, sulle Mura. "Attraverso la voce di Giuliano di Lorenzo Ceci - spiegano i due autori - riusciamo a conoscere dettagli di ciò che è accaduto nella metà del ‘500 e come questi eventi abbiano sconvolto lui, la sua famiglia e la sua città di Pescia". Il protagonista vedrà scorrere sotto i propri occhi gli eventi che hanno scandito l’inizio del Rinascimento in Toscana, portandolo al dolore per la morte della moglie Fioretta e di due figlie e rendendolo testimone di carestie e guerre.