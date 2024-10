Crisi dell’auto, al via lo sciopero generale del settore: «Colpa dell’elettrico? La produzione è in calo da decenni» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la prima volta dal 1994, i sindacati dell’automotive italiano tornano in piazza insieme. Oggi, venerdì 18 ottobre, è il giorno dello sciopero generale del settore, indetto da Fim, Fiom e Uilm al grido di «Cambiamo marcia». Al corteo di Roma, in partenza alle 9:30 da piazza Barberini e con comizio finale a piazza del Popolo, sfilano i leader dei tre sindacati confederali: Maurizio Landini della Cgil, Luigi Sbarra della Cisl e Pierpaolo Bombardieri della Uil. Al loro fianco ci saranno anche (quasi) tutti i leader dei partiti di opposizione – Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda – che hanno deciso di fare fronte comune per chiedere al governo misure urgenti per il rilancio dell’automotive italiano. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per la prima volta dal 1994, i sindacatimotive italiano tornano in piazza insieme. Oggi, venerdì 18 ottobre, è il giorno dellodel, indetto da Fim, Fiom e Uilm al grido di «Cambiamo marcia». Al corteo di Roma, in partenza alle 9:30 da piazza Barberini e con comizio finale a piazza del Popolo, sfilano i leader dei tre sindacati confederali: Maurizio Landini della Cgil, Luigi Sbarra della Cisl e Pierpaolo Bombardieri della Uil. Al loro fianco ci saranno anche (quasi) tutti i leader dei partiti di opposizione – Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda – che hanno deciso di fare fronte comune per chiedere al governo misure urgenti per il rilanciomotive italiano.

Stellantis nel giorno dello sciopero generale - corteo dei lavoratori a Torino e Roma - Con le polemiche strumentali, i rancori, i protagonismi non si risolve niente. Sindacati e lavoratori Stellantis in corteo a Torino e Roma in occasione dello sciopero generale di venerdì 18 ottobre. Non si costruisce nulla”. La manifestazione a Torino A Torino la manifestazione è partita da piazza Castello alla volta di piazza Palazzo di Città, dove è stato programmato un presidio dei ... (Quifinanza.it)

Sciopero generale metalmeccanici : la Fim-Cisl Abruzzo Molise a Roma con oltre 600 lavoratori - Con oltre 600 lavoratori e lavoratrici abruzzesi e molisani la Fim-Cisl sarà presente oggi a Roma per lo sciopero generale del settore automotive indetto dai sindacati nazionali. “La crisi che sta colpendo il settore automotive, in particolare Stellantis, rischia di trasformarsi in una... (Chietitoday.it)

Sciopero generale del 18 ottobre : il settore dei trasporti colpito da agitazioni in tutta Italia - Tuttavia, le autorità locali hanno stabilito fasce di garanzia per mitigare i disagi: i servizi saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Questi accorgimenti sono volti a diminuire il numero di viaggiatori bloccati e garantire una certa mobilità a chi necessita di spostarsi. In particolare, si chiede l’abrogazione di ciò che viene definito come “salario penalisante” per i neassunti e ... (Gaeta.it)