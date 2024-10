Corsa all’oro tra gli investitori negli Stati Uniti d’America (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le guerre nel Mondo e il taglio dei tassi spingono in alto le quotazioni dell’oro che si sono portare a nuovi livelli record sopra i 2.700 dollari l’oncia. Nell’anno che volge al termine l’oro registra un aumento di valore di oltre il 30%, facendo meglio rispetto ai mercati azionari (S&P 500 segna +22%, il Ftse Mib +16%). Il trend rialzista sull’oro continuerà. Il metallo giallo potrebbe diventare l’ultimo bene rifugio percepito. Per gli analisti infatti il target price sarà di 3.000 dollari all’oncia. La domanda di oro negli investitori americani è crescente. Costco, catena retail di superstore, è diventata un improbabile punto di riferimento per gli appassionati di metalli preziosi. Laprimapagina.it - Corsa all’oro tra gli investitori negli Stati Uniti d’America Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le guerre nel Mondo e il taglio dei tassi spingono in alto le quotazioni dell’oro che si sono portare a nuovi livelli record sopra i 2.700 dollari l’oncia. Nell’anno che volge al termine l’oro registra un aumento di valore di oltre il 30%, facendo meglio rispetto ai mercati azionari (S&P 500 segna +22%, il Ftse Mib +16%). Il trend rialzista sull’oro continuerà. Il metallo giallo potrebbe diventare l’ultimo bene rifugio percepito. Per gli analisti infatti il target price sarà di 3.000 dollari all’oncia. La domanda di oroamericani è crescente. Costco, catena retail di superstore, è diventata un improbabile punto di riferimento per gli appassionati di metalli preziosi.

