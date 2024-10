Comuni, su Stellantis 'pronti a fare la nostra parte' (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'automotive è "un settore strategico per l'Italia e noi siamo pronti a fare la nostra parte". È quanto hanno affermato i Comuni che ospitano stabilimenti Stellantis nei loro territori, riuniti in videoconferenza dalla rete Anci Città dei motori. In questa occasione è nato il "coordinamento permanente di sindaci e Comuni" ed è stata avanzata al governo la richiesta di "una convocazione ai tavoli di crisi del settore". Quotidiano.net - Comuni, su Stellantis 'pronti a fare la nostra parte' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'automotive è "un settore strategico per l'Italia e noi siamola". È quanto hanno affermato iche ospitano stabilimentinei loro territori, riuniti in videoconferenza dalla rete Anci Città dei motori. In questa occasione è nato il "coordinamento permanente di sindaci e" ed è stata avanzata al governo la richiesta di "una convocazione ai tavoli di crisi del settore".

