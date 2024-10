Como-Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia andrà in scena la sfida di Serie A Como-Parma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra Como-Parma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le Calcionews24.com - Como-Parma: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia andrà in scena la sfida di Serie A: le ultimissime diconvedere il match in tv Allo Stadio Giuseppe Sinigaglia disi giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie A tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le

Como-Parma - Pecchia : “Sono state dette delle falsità - mi hanno dato fastidio” - “Abbiamo lavorato bene durante la sosta, nonostante 7-8 ragazzi fuori per gli impegni con le Nazionali. Sul Como: “Loro rispetto a noi hanno cambiato moltissimo, solo due degli undici hanno fatto la Serie B. Sono fiducioso, ho visto la giusta applicazione da parte della squadra”. Così Fabio Pecchia in conferenza stampa verso la sfida tra il suo Parma e il Como in programma domani. (Sportface.it)

Como-Parma (sabato 19 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il Como che torna dalla sosta è una squadra profondamente diversa nella propria consapevolezza da quella che balbettava nelle prime giornate, due vittorie consecutive contro Atalanta e Verona per abbandonare i bassifondi della classifica prima di arrendersi a testa alta al Napoli nel 3-1 al San Paolo nel quale Strefezza era stato anche capace di […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Parma - al lavoro in vista della partita contro il Como : le condizioni di Man - Mihaila - Suzuki - Mohamed e Keita - Il Parma è pronto a scendere in campo in vista del match di campionato di Serie A contro il Como Il Parma è pronto a scendere in campo dopo la pausa Nazionali. Gli emiliani nel prossimo turno di campionato di Serie A se la vedrà con il Como di Cesc Fabregas in una trasferta tutt’altro […]. (Calcionews24.com)