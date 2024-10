Celltrion presenta i risultati dell’analisi post-hoc a 2 anni per l’infliximab sottocutaneo (CT-P13 SC), evidenziando l’incremento della dose come opzione per gestire la perdita di efficacia nella malattia infiammatoria intestinale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’analisi post-hoc degli studi LIBERTY (LIBERTY-CD e LIBERTY-UC) evidenzia che l’aumento del dosaggio di infliximab sottocutaneo (SC) nei pazienti che inizialmente registrano una risposta ma che successivamente la perdono dimostra un’efficacia clinica su 102 settimane, con profili di sicurezza che rimangono paragonabili tra quelli con e senza incremento della dose1,2 l risultati indicano l’aumento della dose di infliximab in SC come possibile soluzione per gestire la perdita di efficacia nella malattia infiammatoria intestinale (IBD), fornendo agli operatori sanitari un approccio più personalizzato alla cura dell’IBD 1 INCHEON, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Celltrion ha annunciato oggi, in occasione della United European Gastroenterology (UEG) Week 2024 di Vienna, i risultati a due anni della terapia di incremento della dose di infliximab sottocutaneo (CT-P13 SC). .com - Celltrion presenta i risultati dell’analisi post-hoc a 2 anni per l’infliximab sottocutaneo (CT-P13 SC), evidenziando l’incremento della dose come opzione per gestire la perdita di efficacia nella malattia infiammatoria intestinale Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’analisi-hoc degli studi LIBERTY (LIBERTY-CD e LIBERTY-UC) evidenzia che l’aumento del dosaggio di infliximab(SC) nei pazienti che inizialmente registrano una risa ma che successivamente la perdono dimostra un’clinica su 102 settimane, con profili di sicurezza che rimangono paragonabili tra quelli con e senza incremento1,2 lindicano l’aumentodi infliximab in SCpossibile soluzione perladi(IBD), fornendo agli operatori sanitari un approccio più personalizzato alla cura dell’IBD 1 INCHEON, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–ha annunciato oggi, in occasioneUnited European Gastroenterology (UEG) Week 2024 di Vienna, ia dueterapia di incrementodi infliximab(CT-P13 SC).

