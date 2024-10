Gaeta.it - Campione paralimpico di Potenza incontra il prefetto: riconoscimenti e progetti futuri

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incontro significativo ha avuto luogo oggi a, dove ilMichele Campanaro ha accolto Donato Telesca, illucano che ha recentemente conquistato la medaglia di bronzo nella categoria sollevamento pesi fino a 72 chilogrammi ai Giochi Paralimpici di Parigi. Questo traguardo rafforza la posizione di Telesca come primo atleta della Basilicata a ottenere un riconoscimento di tale portata, rappresentando una fonte di ispirazione per molti e un simbolo di eccellenza che va oltre la dimensione sportiva. Incontro tra le istituzioni e l’atleta L’incontro è stato un’occasione importante per discutere dell’eccezionale percorso di Donato Telesca, che ha intrapreso un cammino caratterizzato da sacrifici e dedizione.