Calcio femminile, l'arbitro pratese Deborah Bianchi in Champions League (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prato, 18 ottobre 2024 - Lo stadio di Enschede (in Olanda) ha ospitato nelle scorse ore il match di Champions League femminile fra il Twente e il Chelsea. Un incontro di Calcio che si è chiuso con la vittoria per 3-1 delle inglesi, nel corso del quale anche Prato è stata in qualche modo rappresentata: come quarto ufficiale era infatti stata designata la pratese Deborah Bianchi, in supporto al direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi. L'arbitro internazionale della sezione dell'AIA di Prato, a a dispetto della giovane età (32 anni) può già essere considerata una “veterana del fischietto” (considerando che iniziò a dirigere partite appena diciannovenne, oltre un decennio fa). Lanazione.it - Calcio femminile, l'arbitro pratese Deborah Bianchi in Champions League Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prato, 18 ottobre 2024 - Lo stadio di Enschede (in Olanda) ha ospitato nelle scorse ore il match difra il Twente e il Chelsea. Un incontro diche si è chiuso con la vittoria per 3-1 delle inglesi, nel corso del quale anche Prato è stata in qualche modo rappresentata: come quarto ufficiale era infatti stata designata la, in supporto al direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi. L'internazionale della sezione dell'AIA di Prato, a a dispetto della giovane età (32 anni) può già essere considerata una “veterana del fischietto” (considerando che iniziò a dirigere partite appena diciannovenne, oltre un decennio fa).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amichevoli per la Nazionale di Calcio Femminile : il ritorno in campo tra Malta e Spagna - le novità nel gruppo Un aspetto da sottolineare è la lista di 30 calciatrici convocata da Andrea Soncin, che include alcuni ritorni significativi. La scelta di un gruppo così ampio permette di esplorare diverse combinazioni di gioco e di valutare le prestazioni individuali in vista di sfide più complicate. (Gaeta.it)

Calcio femminile : nel settimo turno di Serie A spicca il big match tra Inter e Juventus - L’ennesima partita fondamentale prima della pausa. Due squadre con entusiasmo da vendere. Anche perché al Tre Fontane arriverà un team attrezzato come quello del Milan (16:00 di domenica 20 ottobre), capace di dare sempre fastidio malgrado delle prestazioni altalenanti. Dovranno invece rialzarsi le Campionesse d’Italia della Roma, attualmente lontane ben nove lunghezze ed alla ricerca ... (Oasport.it)

Calcio femminile - goleada della Roma in Turchia : 6-1 al Galatasaray in Champions League - Nel primo tempo le giallorosse mettono subito alle corde le rivali con un gioco rapido e convincente che consente loro di passare in vantaggio al 7? con Cissoko, ottimamente imbeccata da Giugliano. Al 24? il raddoppio di Valentina Giacinti, abile a farsi trovare pronta all’appuntamento, molto ben assistita da Hanshaw. (Oasport.it)