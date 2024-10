Bari: picchiato, legato e buttato in mare con le mani legate, 19enne salvato da un pescatore Indagine della polizia (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'articolo Bari: picchiato, legato e buttato in mare con le mani legate, 19enne salvato da un pescatore <small class="subtitle">Indagine della polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Bari: picchiato, legato e buttato in mare con le mani legate, 19enne salvato da un pescatore Indagine della polizia Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'articoloincon leda un proviene da Noi Notizie..

Bari - 20enne aggredito da una baby gang : «Picchiato e violentato - poi buttato in mare con le mani legate» - Era in stato di ipotermia e si è salvato per miracolo: per due ore ha resistito in acqua, scrive la Repubblica, con un piede incastrato in uno scoglio. Il giovane, regolare sul territorio nazionale, è stato trovato da un pescatore in mare vicino al molo di Santo Spirito. . Il 20enne al momento ha fornito diverse versioni sull’aggressione. (Open.online)

Bari - ragazzo di 20 anni picchiato - legato e gettato sugli scogli : salvato da un pescatore -  . È stato aggredito, legato e lanciato sugli scogli del molo di Santo Spirito, a Bari. Il giovane è rimasto incastrato con una gamba tra gli scogli per diverse ore fino a quando un pescatore si è accorto di lui e lo ha soccorso allertando il 112. La vittima è un ragazzo di 20 anni di origini sudanesi che, la notte tra il 17 e il 18 ottobre, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone che, ... (Tg24.sky.it)

