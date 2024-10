Bari: picchiato, legato e buttato in mare, 19enne salvato da un pescatore Indagine della polizia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Stando a ricostruzioni il 19enne è stato picchiato, forse violentato, legato e gettato in mare. Specchio d’acqua di Santo Spirito, zona nord di Bari. Un pescatore lo ha recuperato. Lo ha salvato dopo l’esecrabile gesto forse di un gruppo di giovanissimi. Indaga la polizia. L'articolo Bari: picchiato, legato e buttato in mare, 19enne salvato da un pescatore <small class="subtitle">Indagine della polizia</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Bari: picchiato, legato e buttato in mare, 19enne salvato da un pescatore Indagine della polizia Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Stando a ricostruzioni ilè stato, forse violentato,e gettato in. Specchio d’acqua di Santo Spirito, zona nord di. Unlo ha recuperato. Lo hadopo l’esecrabile gesto forse di un gruppo di giovanissimi. Indaga la. L'articoloinda un proviene da Noi Notizie..

