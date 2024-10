Ilfattoquotidiano.it - Banca d’Italia, negli anni del Covid i redditi degli autonomi sono cresciuti il triplo di quelli dei dipendenti

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra il 2020 e il 2022 il reddito medio in termini reali per le famiglie il cui principale percettore di reddito è un lavoratore indipendente, ovvero liberi professionisti,, imprenditori, i soci o gestori di società e lavoratori atipici, è cresciuto in media del 2,8%, oltre ilrispetto al +0,8% della media delle famiglie dei lavoratori. Nello stesso intervallo il reddito dei pensionati si è invece ridotto del 2,6%. Addirittura – 15,4% per i percettori di “altri trasferimenti”.dati contenuti nell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane 2022, pubblicata dalla. Il documento spiega il forte incremento registrato dai lavoratori in“anche per la maggiore capacità di molti di adeguare i propri compensi all’inflazione” ,in forte ascesa nel 2022 (8,4%).