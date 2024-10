Auto, Conte: “Operai sempre più in povertà, colpa di governo e Stellantis” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Oggi il governo qui non c’è. Meloni è stata in Parlamento l’altro giorno, non ha parlato specificamente di Stellantis. Eppure io non vedo gli Operai Contenti. Perché l’Istat ha appena detto che le famiglie con gli Operai in povertà assoluta sono aumentate, e quando adesso andremo a leggere le detrazioni fiscali, il taglio che viene fatto alle detrazioni fiscali, sarà ancora peggio. Questa legge di bilancio non aiuta gli Operai, e non aiuta la politica la disattenzione del governo che non ha ancora trovato una soluzione”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione dei metalmeccanici. “Ma sicuramente – ha aggiunto – la responsabilità maggiore è di Stellantis, che non non è riuscita finora a offrire una strategia imprenditoriale seria, che mantenesse fede agli impegni presi, anche con lo Stato italiano. Lapresse.it - Auto, Conte: “Operai sempre più in povertà, colpa di governo e Stellantis” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Oggi ilqui non c’è. Meloni è stata in Parlamento l’altro giorno, non ha parlato specificamente di. Eppure io non vedo glinti. Perché l’Istat ha appena detto che le famiglie con gliinassoluta sono aumentate, e quando adesso andremo a leggere le detrazioni fiscali, il taglio che viene fatto alle detrazioni fiscali, sarà ancora peggio. Questa legge di bilancio non aiuta gli, e non aiuta la politica la disattenzione delche non ha ancora trovato una soluzione”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe, arrivando in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione dei metalmeccanici. “Ma sicuramente – ha aggiunto – la responsabilità maggiore è di, che non non è riuscita finora a offrire una strategia imprenditoriale seria, che mantenesse fede agli impegni presi, anche con lo Stato italiano.

