Anticipazioni Un Posto al Sole | sparatorie e crisi interiori

Le nuove puntate di Un Posto al Sole promettono grande tensione: tra sparatorie e scontri, personaggi come Rossella, Damiano e Niko si troveranno di fronte a decisioni difficili e inaspettate. Le puntate di Un Posto al Sole in onda dal 16 al 25 ottobre 2024 ci riservano colpi di scena emozionanti e sviluppi che potrebbero cambiare per sempre la vita dei protagonisti. Ecco alcune delle Anticipazioni più attese. Rossella in crisi: dubbi e sospetti Rossella sarà al centro dell'attenzione in queste puntate. Dopo aver affrontato delle difficoltà personali e professionali, si troverà costretta a fare i conti con sentimenti contrastanti. La sua situazione complicata con Fusco non sembra risolversi facilmente, e le Anticipazioni lasciano intendere che Rossella dovrà prendere una decisione definitiva.

Un posto al sole - trama 18 ottobre 2024 : Viola ha paura - Damiano è in pericolo - Renda, in particolare, sta tenendo d'occhio un ristorante di cui il boss è socio occulto e presto sarà pronto a fare irruzione nel locale per arrestare il criminale. Quest'ultimo, nel frattempo, proverà a capire le ragioni per le quali Manuel sta manifestando rabbia e rancore nei suoi confronti. Un posto al sole, puntata di oggi 18/10: Cotugno aprirà gli occhi a Mariella Se da un lato, Palladini ... (Tvpertutti.it)

(2017) Televisione La piovra 7 – Indagine sulla morte del commissario Cattani, regia di Luigi Perelli – miniserie TV (1995) Morte di una strega, regia di Cinzia TH Torrini – miniserie TV (1995) Il grande fuoco, regia di Fabrizio Costa – miniserie TV (1995) Un posto al sole, registi vari – soap opera

Anticipazioni Un posto al sole : Guido delude Michele - La situazione di Guido, però, diventerà sempre più difficile e l'uomo escogiterà un piano per riuscire a pagare l'affitto di casa e per finanziare i suoi frequenti viaggi a Roma da Claudia. Ricordiamo che Guido, mesi fa, si è invaghito di Claudia Costa, una sua vecchia amica giunta a Napoli per provare a rilanciare la sua carriera di attrice un po' in crisi. (Tvpertutti.it)