Annabelle 2 | Creation la spiegazione del finale del film

(Di venerdì 18 ottobre 2024)2:, ladeldel2:(qui la recensione) alza la posta in gioco rispetto all’del 2014, con il regista David F. Sandberg che si addentra nel passato del giocattolo più inquietante degli ultimi anni per offrire undell’orrore che spaventa e affronta gli effetti incontrollabili di una famiglia distrutta, oltre a inserirsi meravigliosamente nel resto della serie. Ilè ricco di una nuova mitologia per, di collegamenti con idella saga di The Conjuring e in particolare con The Nun. Qui di seguit, esploriamo il significato deldel. Ladelle origini diPrima di2:, tutto ciò che sapevamo suera che era una bambola antica posseduta da uno spirito demoniaco noto come Ram.