Alla Festa del Cinema Luca Barbareschi con Paradiso in vendita

Da Luca Barbareschi ci aspettiamo sempre delle grandi sorprese. Diciamolo: è un genio! Qualsiasi cosa decide di fare vince: ha carattere, idee, cultura, e anche come regista, sa dare lezioni di stile. Dopo "The Penitent", il film visto due anni fa a Venezia, il Maestro (ora possiamo chiamarlo così), torna sul grande schermo con "Paradiso in vendita", che lui definisce "la mia favola politica", dove non nasconde le ambizioni che sottendono ogni sua scelta , le sue letture alte, le sue frequentazioni intellettuali. Questo film è una scoperta, qualcosa di magico, una metafora senza zone d'ombra. Nel cast: Donatella Finocchiaro, Bruno Tedeschini, Domenico Centamore,Matteo Gulino, Martina Ziami, Ludovico Caldarera, Vincenzo Nemeth. Ecco la trama: Nel 2015 al governo greco, in profonda crisi economica, venne in mente di vendere alcune isole dell'Egeo.

