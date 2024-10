"Aiuto, aiuto!": auto trascinata dalla corrente, maltempo-choc in Toscana (Di venerdì 18 ottobre 2024) maltempo in Toscana, esondato il Cornia. Diversi i video che circolano sui social e che mostrano la situazione disastrosa in alcuni comuni: in una delle immagini si vede un'auto trascinata dalla corrente e si sente una donna urlare "lo sta portando via, aiuto, aiuto, poverino!". Liberoquotidiano.it - "Aiuto, aiuto!": auto trascinata dalla corrente, maltempo-choc in Toscana Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)in, esondato il Cornia. Diversi i video che circolano sui social e che mostrano la situazione disastrosa in alcuni comuni: in una delle immagini si vede un'e si sente una donna urlare "lo sta portando via,, poverino!".

Maltempo a Firenze - una macchina con uomo a bordo trascinata via dall’acqua : “Aiuto lo sta portando via!” - repubblica. “Lo sta trascinando via! È chiuso dentro, poverino!”. https://firenze. A Firenze la bomba d’acqua che ha colpito la Toscana ha provocato grossi disagi e gravi danni. Firenze non è la sola città toscana che in queste ore viene flagellata dal maltempo. Disperate le parole della donna. (Thesocialpost.it)