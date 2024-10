A bordo di un'auto rubata e con una borsa oggetto di furto: scatta l'arresto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, un uomo pluripregiudicato per furto, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre, in via Cisanello, dove i militari Pisatoday.it - A bordo di un'auto rubata e con una borsa oggetto di furto: scatta l'arresto Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi finalizzati al controllo del territorio, un uomo pluripregiudicato per, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre, in via Cisanello, dove i militari

Napoli - auto rubata a Politano a Posillipo. Spunta il video del furto : «I ladri erano a bordo di un?auto noleggiata» - Li hanno visti arrivare nei pressi di un ristorante di Posillipo. Uno dei due è sbucato da un?auto ed ha avuto gioco facile a forzare la Smart parcheggiata all?esterno di una... (Ilmattino.it)

Furto - spaccio e ricettazione. Tre pregiudicati fermati a bordo di un’auto rubata - Il terzetto non è passato inosservato agli occhi attenti di un carabiniere fuori servizio che non ha esitato a segnalarlo ai colleghi della polizia locale che si trovavano nelle vicinanze. Anche quest’ultimo è stato denunciato per il reato di ricettazione in concorso. Il trio è stato poi fermato dai militari della stazione di Magione: all’atto del controllo è emerso immediatamente che il veicolo ... (Lanazione.it)