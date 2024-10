A Bari la protesta dei docenti idonei del concorso 2020: "Stanchi di aspettare, avanti con lo scorrimento delle nostre graduatorie" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Abbiamo superato un concorso, siamo in graduatoria ad esaurimento, i posti ci sono. Siamo Stanchi di aspettare: chiediamo l'immissione in ruolo adesso". E' questa la richiesta lanciata dai docenti precari, idonei del concorso 2020, che oggi sono tornati a protestare, a Bari come in altre città Baritoday.it - A Bari la protesta dei docenti idonei del concorso 2020: "Stanchi di aspettare, avanti con lo scorrimento delle nostre graduatorie" Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "Abbiamo superato un, siamo in graduatoria ad esaurimento, i posti ci sono. Siamodi: chiediamo l'immissione in ruolo adesso". E' questa la richiesta lanciata daiprecari,del, che oggi sono tornati are, acome in altre cittÃ

