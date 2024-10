Xiaomi e Oura verso il design a taglia unica per gli smart ring

Xiaomi e Oura verso il design a ‚Äútaglia unica‚ÄĚ per gli smart ring (Di gioved√¨ 17 ottobre 2024) Due brevetti di Xiaomi e Oura sembrano andare nella stessa direzione: sviluppare smart ring capaci di adattarsi alle diverse misure delle dita. L'articolo Xiaomi e Oura verso il design a ‚Äútaglia unica‚ÄĚ per gli smart ring proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Xiaomi e Oura verso il design a ‚Äútaglia unica‚ÄĚ per gli smart ring Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di gioved√¨ 17 ottobre 2024) Due brevetti disembrano andare nella stessa direzione: svilupparecapaci di adattarsi alle diverse misure delle dita. L'articoloila ‚Äú‚ÄĚ per gliproviene da TuttoAndroid.

